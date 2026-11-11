استاندار هرمزگان گفت: هم‌افزایی ملی و منطقه‌ای لازمه بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و توسعه‌ای قشم است تا بعنوان پیشران اقتصاد ملی تبدیل شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، محمد آشوری تازیانی در گردهمایی علما و روحانیون شهرستان قشم افزود: جزیره قشم با برخورداری از ظرفیت‌های گسترده در حوزه تجارت، صنعت، گردشگری و اقتصاد دریاپایه، می‌تواند نقش مؤثرتری در اقتصاد ملی ایفا کند.

وی با اشاره به مطالبات مردم قشم گفت: تأمین سوخت، اشتغال، آب و برق، مسکن جوانان و رفع مشکلات فعالان اقتصادی از اولویت‌های مدیریت استان است و برای حل این مسائل، هماهنگی دستگاه‌های مسئول ضروری است.

استاندار هرمزگان همچنین با تأکید بر اینکه مناطق آزاد باید در کنار رونق اقتصادی، به بهبود زندگی مردم مناطق میزبان توجه کنند، افزود: اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دریایی و تجاری قشم می‌تواند به تقویت جایگاه این جزیره در اقتصاد کشور کمک کند.

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آشوری پل خلیج فارس را طرحی راهبردی برای کشور دانست و گفت: اقدامات اجرایی این طرح در دولت چهاردهم شتاب گرفته و تکمیل آن نیازمند تداوم حمایت‌ها و همکاری دستگاه‌های مسئول است.

وی تحقق وعده‌ها، تکمیل به‌موقع طرح‌ها و پاسخ‌گویی به مطالبات مردم را از عوامل تقویت اعتماد عمومی و شتاب‌بخشی به توسعه قشم عنوان کرد.