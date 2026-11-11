به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ شهرام موحدی مدیرکل دامپزشکی به همراه معاون سلامت، رئیس و کارشناسان اداره تشخیص و درمان و مسئول روابط عمومی در یک شرکت دانش‌بنیان واقع در شهرستان خمینی‌شهر حضور یافت تا ابعاد همکاری‌های مشترک را بررسی کند.

در این نشست، مدیرکل دامپزشکی به ضرورت‌های ملی تامین واکسن‌های دام و طیور در شرایط حساس کنونی اشاره کرد و اهمیت تکیه بر فناوری‌های داخلی را برشمرد. در ادامه، متخصصان این شرکت دانش‌بنیان توضیحات جامعی پیرامون ساختار واکسن‌ها، سازوکار‌های اثربخشی، مزایا و چالش‌های واکسن‌های DNA و نمونه‌های شاخص دارای مجوز در حوزه‌های دام و آبزیان ارائه دادند.

معرفی طرح‌های پژوهشی از جمله طراحی و ساخت نامزد واکسن، بررسی وضعیت مقرراتی فرآورده‌های زیست شناسی و تبیین فرصت‌های فناورانه برای توسعه سامانه‌های انتقال واکسن از دیگر محور‌های مطرح‌شده در این جلسه بود.