نماینده قائنات و زیرکوه در مجلس در میز خبر شبکه خاوران: سال آینده برای حمایت از کشاورزان، اجازه خرید زرشک را به دلال نمی‌دهیم و برای خرید محصول برنامه ریزی ویژه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیمای خراسان جنوبی ؛ نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی در برنامه میز خبر شبکه خاوران گفت: در قبال کشاورز همه باید پاسخگو باشیم نه تنها اینکه مطالبه گری کنیم.

اسحاقی افزود: در بازار زرشک تعلل در تصمیم گیری‌های مسئولان باعث شد دلال‌ها در بازار قوی‌تر وارد عمل شوند و باید از کشاورز عذرخواهی کنیم و آسیب شناسی کنیم تا این مشکل سال آینده وجود نداشته باشد.

وی گفت: دلال‌ها با ورود به فضای مجازی قیمت را پایین اعلام کردند و خسارتی که زرشک کار ما امسال دیده است باید برای سال آینده جبران شود.

نماینده مردم قائنات و زیرکوه در مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه زرشک باید وارد بورس شود گفت: سال آینده نباید دلال محصول کشاورز را بخرد و باید زرشک را دولت از کشاورز خریداری کند.

اسحاقی افزود: زرشک کار به دلیل نداشتن بارگاه از سر اجبار محصول خود را ارزان به دلال می‌فروشد و برای رفع این معضل باید به دنبال ایجاد بانک زرشک باشیم.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: بیش از ۱۵۰ هزار نفر مستقیم در تولید و برداشت زرشک در استان فعال هستند.

اسفندیاری افزود: بیش از ۲۹ هزار هکتار از باغ‌های استان زیر کشت محصول زرشک است و ۹۸ درصد زرشک بی دانه دنیا در این استان تولید می‌شود.

وی گفت: امسال بر اساس کیفیت و میزان دانه بندی هر کیلوگرم زرشک تَر در استان بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی افزود: تا یک ماه آینده بورس زرشک راه اندازی می‌شود که تعیین کننده قیمت محصول در ایران و جهان خواهد بود.

اسفندیاری گفت: برای زنجیره ارزش زرشک هم ۳ مجوز شهرک زرشک در بیرجند، قاین و زیرکوه اخذ شده است.

رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان جنوبی نیز گفت: با وجود انحصاری بودن تولید زرشک در خراسان جنوبی اقدامات کافی برای این محصول انجام نشده است.

هاشمی زاده افزود: قیمت کنونی زرشک در حد زحمت و مزد واقعی کشاورز نیست و واقعیت تلخ این است کشاورز به حق خودش نمی‌رسد و مزد واقعی خود را نمی‌گیرد.

وی گفت: برنامه‌های کوتاه مدت و دیرهنگام و در آستانه فصل برداشت محصول کافی نیست و این محصول نیازمند نگاه و برناممه ریزی بلند مدت است.

رئیس مجمع هماهنگی اصناف کشاورزی خراسان جنوبی افزود: باید کارگروه ویژه‌ای برای زرشک تشکیل شود و همه دستگاه‌ها پای کار بیایند.

یکتا نائب رئیس اتاق بازرگانی ایران و روسیه هم که مهمان تلفنی این برنامه بود گفت: دامنه ارزش زرشک باید فراتر از استان و کشور برود و به آن نگاه جهانی شود و راهبرد بلند مدت داشته باشد.

وی افزود: مشوق‌های صادرتی برای صادرات زرشک باید در نظر گرفته شود.