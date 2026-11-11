معاون امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر لرستان از انتقال و توزیع اقلام امدادی با بالگرد در روستا‌های دره باغ، پنبه‌کار و دروج در بخش زز و ماهرو شهرستان الیگودرز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، احمد فرشید با اشاره به فعالیت سامانه بارشی اخیر و وقوع سیلاب در برخی مناطق استان گفت: با وجود دشواری دسترسی زمینی به مناطق گرفتار در سیلاب الیگودرز، عملیات امدادرسانی هوایی انجام و بسته‌های غذایی ۷۲ ساعته، چادر امدادی و نایلون پوششی میان خانوار‌های روستا‌های آسیب‌دیده توزیع شد.

وی افزود: تأمین اقلام ضروری و حمایت از ساکنان مناطق گرفتار در سیلاب، اولویت عملیات امدادی هلال‌احمر در این مناطق است.