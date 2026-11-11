دادستان عمومی و انقلاب مرکز لرستان از اتمام فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری به‌روز کارخانه پارسیلون خرم‌آباد در کمتر از ۱۰ روز کاری خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، علی حسنوند با اشاره به دغدغه‌های نماینده ولی‌فقیه در لرستان درباره وضعیت کارخانه پارسیلون گفت: با دستور صریح رئیس‌کل دادگستری استان مبنی بر تسریع در روند رسیدگی به موضوع کارشناسی و قیمت‌گذاری کارخانه پارسیلون خرم آباد، فرآیند کارشناسی و قیمت‌گذاری این واحد صنعتی انجام شد.

وی افزود: کارشناسان متخصص در کمتر از ۱۰ روز فرآیند بازبینی، کارشناسی دقیق و قیمت‌گذاری به‌روز را با دقت تکمیل کردند.

دادستان عمومی و انقلاب خرم‌آباد ادامه داد: این اقدام که با هدف جلوگیری از طولانی شدن روند رسیدگی و حفظ ارزش دارایی‌ها انجام شد، نشان‌دهنده رویکرد جدید دستگاه قضایی در مواجهه با پرونده‌های مرتبط با تولید و اقتصاد است.

حسنوند گفت: با تکمیل این مرحله کارشناسی اکنون مسئولیت اصلی تداوم فرآیند و اقدامات عملیاتی بر عهده دستگاه‌های اجرایی و نهاد‌های اقتصادی استان است تا بر اساس گزارش‌های مستند کارشناسی، اقدامات لازم را انجام دهند.

وی افزود: دستگاه قضایی استان با نگاهی نظارتی و با هدف صیانت از حقوق عمومی، بر حسن اجرای قوانین و دقت در مراحل بعدی فرآیند اجرایی نظارت کامل خواهد داشت تا اطمینان حاصل شود که اجرای قوانین مطابق با موازین قانونی و بدون کوچک‌ترین خلل انجام می‌شود.

کارخانه «پارسیلون» خرم‌آباد یکی از بزرگترین واحد‌های تولیدکننده نایلون کشور در دهه ۸۰ پس از تصویب ناموفق به بخش خصوصی در فهرست کارخانه‌های راکد قرار گرفت.

این واحد صنعتی، سال ۶۳ با ظرفیت تولید سالانه ۱۴ تن انواع نخ نایلون و استرچ و یک هزار تن گرانول آمید ۶ کیلومتر در هشت کیلومتری خیابان خرم‌آباد افتتاح شد و تا قبل از اجرای بخش خصوصی، ۲ هزار کارگر به صورت مستقیم و حدود ۱۵ هزار نفر به صورت غیرمستقیم در این واحد تولیدی مشغول به کار بودند.