به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، بهنام رضوانی در بازدید از طرح پایانه مرزی آغبند کلاله و کریدور ارس افزود: خوشبختانه پایانه مرزی آغبند کلاله از پیشرفت خوبی برخوردار است و مرحله نخست آن ابتدای سال آینده به اتمام می‌رسد، اما روند عملیات اجرایی محور کلاله ـ جلفا موسوم به کریدور ارس با ۳۵ درصد پیشرفت عملیاتی، به دلیل کمبود اعتبار به کندی پیش می‌رود.

وی با اشاره به اهمیت ژئوپلتیک و ژئواِکونومی طرح کریدور ارس اظهار کرد: اجرای این طرح بزرگ افزون بر اینکه جلفا و خداآفرین را به ترانزیت بین‌المللی وصل می‌کند، تحول اقتصادی بزرگی نیز در شمال‌غرب کشور ایجاد خواهد کرد.

نماینده شهرستان‌های کلیبر خداآفرین و هوراند در مجلس شورای اسلامی از ایجاد بدون مطالعه برخی تأسیسات آبی و کشاورزی در خداآفرین انتقاد کرد و گفت: متأسفانه شبکه کنونی برق این شهرستان توان تأمین انرژی مورد نیاز پمپاژ‌های متعدد را ندارد و برای رفع این مشکل ضروری است، حدود ۶ مگاوات ظرفیت جدید برق در این شهرستان ایجاد شود.