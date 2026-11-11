سازمان هواشناسی از بارش باران، رعدوبرق و وزش باد شدید در برخی استان‌ها و مواج بودن آب‌های جنوبی و شمالی کشور خبر داد.

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا وسیما، بر اساس پیش‌بینی سازمان هواشناسی، امروز چهارشنبه ۲۰ آبان، در استان‌های بوشهر، فارس، کرمان، هرمزگان، برخی نقاط سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی، افزایش ابر، رگبار و رعدوبرق و وزش باد شدید پیش‌بینی می‌شود. در مناطق مستعد نیز احتمال بارش تگرگ وجود دارد.

همچنین در دامنه‌های زاگرس مرکزی در غرب و جنوب غرب کشور و دامنه‌های جنوبی البرز در استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، گیلان و غرب مازندران، بارش پراکنده و وزش باد دور از انتظار نیست.

پنجشنبه در خراسان رضوی، شمال خراسان جنوبی، جنوب سیستان و بلوچستان، ارتفاعات البرز در استان‌های تهران و سمنان و سواحل شرقی دریای خزر بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

بر اساس این گزارش، جمعه و شنبه در بیشتر مناطق کشور جوی پایدار همراه با افزایش نسبی دما حاکم خواهد بود و یکشنبه در برخی مناطق شمال غرب و غرب سواحل دریای خزر بارش پراکنده رخ می‌دهد.

تا روز پنجشنبه کاهش محسوس دما در شمال شرق کشور پیش‌بینی شده است. همچنین در دو روز آینده، وزش باد در برخی ساعات در نیمه شرقی کشور شدید خواهد بود و در مناطق مستعد احتمال خیزش گردوخاک وجود دارد.

سازمان هواشناسی همچنین از مواج بودن خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای خزر در سه روز آینده خبر داده است.