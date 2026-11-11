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باغدار مراغهای با رعایت اصول فنی باغداری تولید سیب را به ۱۶۰ تا ۱۷۰ تُن در هر هکتار افزایش داده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای محمودی گفت: با رعایت اصول فنی باغداری از هرس گرفته تا آبیاری و استفاده از کود ارگانیک به این موفقیت دست یافته است.
وی افزود: در روستای قوزلوجه مراغه ۲ هکتار باغ دارم و ان شاء الله امسال از این باغ بیش از ۳۰۰ تُن محصول برداشت خواهم کرد.
آقای محمودی اضافه کرد: در تولید سیب بیش از ۸۰ درصد موفقیت حاصل هرس اصولی و به موقع درختان است و شاخ و برگ حاصل از هرس را به جای سوزاندن، خرد وبا کود حیوانی قاطی و در باغ استفاده میکنم.
باغدار مراغهای اظهار کرد: دستورالعملهای کارشناسان جهاد کشاورزی و استادان دانشگاه مراغه را به دقت در باغ خود اجرا میکنم تا محصول باکیفیت و ارگانیک تولید شود.
مدیر جهاد کشاورزی مراغه هم عامل موفقیت این باغدار را در افزایش تولید بهره گیری از توصیههای کارشناسان، آبیاری، استفاده از کود ارگانیک و مدیریت باغ اعلام کرد.
آقای هادی خرسندی افزود: متوسط تولید سیب در باغهای مراغه ۲۷ تُن در هکتار است و آقای محمودی این میزان را هفت برابر افزایش داده است.
وی اضافه کرد: از ۲۶ هزار هکتار باغهای مراغه ۱۷ هزار هکتار به سیب اختصاص دارد و پیش بینی میشود امسال حدود ۳۵۰ هزار تُن از این محصول در شهرستان تولید شود.