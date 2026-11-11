به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، آقای محمودی گفت: با رعایت اصول فنی باغداری از هرس گرفته تا آبیاری و استفاده از کود ارگانیک به این موفقیت دست یافته است.

وی افزود: در روستای قوزلوجه مراغه ۲ هکتار باغ دارم و ان شاء الله امسال از این باغ بیش از ۳۰۰ تُن محصول برداشت خواهم کرد.

آقای محمودی اضافه کرد: در تولید سیب بیش از ۸۰ درصد موفقیت حاصل هرس اصولی و به موقع درختان است و شاخ و برگ حاصل از هرس را به جای سوزاندن، خرد وبا کود حیوانی قاطی و در باغ استفاده می‌کنم.

باغدار مراغه‌ای اظهار کرد: دستورالعمل‌های کارشناسان جهاد کشاورزی و استادان دانشگاه مراغه را به دقت در باغ خود اجرا می‌کنم تا محصول باکیفیت و ارگانیک تولید شود.

مدیر جهاد کشاورزی مراغه هم عامل موفقیت این باغدار را در افزایش تولید بهره گیری از توصیه‌های کارشناسان، آبیاری، استفاده از کود ارگانیک و مدیریت باغ اعلام کرد.

آقای هادی خرسندی افزود: متوسط تولید سیب در باغ‌های مراغه ۲۷ تُن در هکتار است و آقای محمودی این میزان را هفت برابر افزایش داده است.

وی اضافه کرد: از ۲۶ هزار هکتار باغهای مراغه ۱۷ هزار هکتار به سیب اختصاص دارد و پیش بینی می‌شود امسال حدود ۳۵۰ هزار تُن از این محصول در شهرستان تولید شود.