مسعود پزشکیان برای شرکت و سخنرانی در اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل، عازم ترکیه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما؛ مسعود پزشکیان رئیس‌جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز چهارشنبه ۱۹ آبان به منظور شرکت و سخنرانی در سی و یکمین اجلاس تغییرات اقلیمی سازمان ملل (کاپ ۳۱)، با بدرقه رسمی معاون اول رئیس جمهور، معاون بین‌الملل دفتر مقام معظم رهبری و جمعی از اعضای کابینه عازم ترکیه شد.

رئیس جمهور در این سفر دو روزه علاوه بر شرکت و سخنرانی در این اجلاس با تعدادی از سران کشور‌های شرکت کننده نیز به صورت دوجانبه دیدار و گفت‌و‌گو خواهد داشت.