مردم شهرستان دماوند در دویست و پنجاه و پنجمین قرار شبانه خود، با برگزاری تجمعی گسترده در پی شهادت رهبر انقلاب، بر ایستادگی و پیمان وفاداری خود با نظام اسلامی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم ولایی شهرستان دماوند در شب ۲۵۵ تجمعات مردمی، در واکنشی حماسی به شهادت رهبر انقلاب اسلامی، در میدان‌های شهر گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع، با ابراز ارادت و وفاداری به جایگاه رهبری، بر این نکته تأکید کردند که شهادت ایشان، انگیزه‌ای مضاعف برای ایستادگی و پایداری ملت در برابر دشمنان خواهد بود و مسیر مقاومت با اقتدار ادامه می‌یابد.