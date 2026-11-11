مردم ولایتمدار شهرستان ری در دویست و پنجاه و پنجمین قرار شبانه خود در میدان شهر ری، انسجام ملی و ایستادگی یکپارچه در برابر دشمن را رمز پیروزی دانستند.

تجمع شب ۲۵۵ مردم شهر ری؛ تأکید بر وحدت دولت، ملت و نیروهای مسلح

تجمع شب ۲۵۵ مردم شهر ری؛ تأکید بر وحدت دولت، ملت و نیروهای مسلح

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم شهرستان ری در شب ۲۵۵ تجمعات شبانه، در میدان شهر ری گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع با تأکید بر جایگاه ایران به عنوان مهد دلیران، اذعان داشتند که امروز وحدت و انسجام ملی میان دولت، ملت و نیرو‌های مسلح در بالاترین سطح خود قرار دارد. شرکت‌کنندگان در این اجتماع تأکید کردند که تمامی ارکان نظام و مردم، یکصدا و یکدل در برابر دشمنان ایستادگی کرده‌اند و این استواری تا تحقق پیروزی نهایی ادامه خواهد داشت.