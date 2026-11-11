مردم خونخواه رهبر شهید امت در شب دويست و پنجاه و پنجمین تجمعات شبانه قرچک، در میدان امام خمینی گرد هم آمدند تا با تلفیق عزاداری فاطمیه، پیام انسجام ملی خود را را به گوش دشمن برسانند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مردم قرچک در شب ۲۵۵ از تجمعات خود، با در دست داشتن پرچم‌های عزای حضرت زهرا (س)، در میدان امام خمینی گرد هم آمدند.

حاضران در این تجمع که با فضای عزاداری ایام فاطمیه همراه بود، علیرغم بارش باران، بر وحدت و انسجام ملی تأکید کردند. شرکت‌کنندگان همچنین با ابراز پایبندی به رهبری و اقتدار ملی، بر ضرورت ایستادگی تا تحقق پیروزی نهایی بر تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی تأکید ورزیدند.