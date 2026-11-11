معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از فعالیت گلخانه‌های استان در سطحی بیش از ۸۲ هکتار و تولید سالانه بیش از ۱۳ هزار تن محصول خبر داد .

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، هادی عزیزی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی، از فعالیت گلخانه‌های استان در سطحی بیش از ۸۲ هکتار خبر داد و گفت: خیار و گوجه‌فرنگی بیشترین سهم را از سطح زیر کشت گلخانه‌ای استان به خود اختصاص داده‌اند.

وی افزود: سطح گلخانه‌های فعال استان ۸۲.۳ هکتار است و بخش عمده این سطح به تولید محصولاتی همچون خیار و گوجه‌فرنگی اختصاص دارد.

عزیزی گفت : مجموع تولید محصولات گلخانه‌ای و قارچ در خراسان شمالی به ۱۳ هزار و ۶۷۳ تن می‌رسد که نشان‌دهنده ظرفیت تولیدی این بخش در تأمین محصولات کشاورزی و عرضه به بازار مصرف است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان شمالی ادامه داد: از مجموع سطح گلخانه‌های استان، ۵۷.۵ هکتار به کشت خیار و گوجه‌فرنگی اختصاص دارد و این دو محصول بیشترین سهم را در تولیدات گلخانه‌ای استان دارند.

توسعه کشت‌های گلخانه‌ای با هدف افزایش بهره‌وری منابع، به‌ویژه آب، تولید محصول در محیط کنترل‌شده و تأمین مستمر محصولات تازه، از زمینه‌های مهم توسعه بخش کشاورزی استان به شمار می‌رود.