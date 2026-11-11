فرمانده انتظامی شهرستان جاجرم از دستگیری دو سارق اماکن مذهبی و کشف مقادیری اموال مسروقه در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "علی طاهری" گفت: در پی وقوع دو فقره سرقت از اماکن مذهبی، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران قرار گرفت و مأموران کلانتری ۱۱ رسالت با اقدامات اطلاعاتی و بررسی‌های تخصصی، سارقان را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

وی افزود: در بازرسی از مخفیگاه متهمان مقادیری لوازم مسروقه کشف شد و سارقان نیز به جرایم خود اعتراف کردند که پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.