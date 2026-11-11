رئیس پلیس آگاهی خراسان شمالی از دستگیری دو سارق حرفه‌ای و اعتراف آنان به ۳۲ فقره سرقت از خانه‌باغ‌ها و اماکن خصوصی در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "تقی توئی" با اعلام اینکه در پی وقوع چندین فقره سرقت از خانه‌باغ‌های شهرستان بجنورد، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار قرار گرفت افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی با بررسی تصاویر دوربین‌های مداربسته، تحقیقات میدانی و اظهارات مالباختگان موفق به شناسایی دو متهم شدند و پس از هماهنگی قضایی، آنان را دستگیر کردند.

وی با بیان اینکه متهمان در تحقیقات تخصصی به ۳۲ فقره سرقت از اماکن خصوصی اعتراف کردند و مقادیری از اموال مسروقه نیز از مخفیگاه آنان کشف و ضبط شد، گفت: سارقان پس از تشکیل پرونده و هماهنگی قضایی برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی و با صدور قرار مناسب روانه زندان شدند.