به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی، مردم غیور و مبعوث شده خطه خراسان شمالی در دویست و پنجاه و پنجمین تجمعات شبانه از اراده و عزم خستگی ناپذیری گفتند که برای وطن پایدار و استوار است.

شرکت کنندگان در این تجمعات با اشاره به ناکامی‌های ادعایی آمریکا در دستیابی به اهداف خود، شرایط کنونی را یادآور شکست سیاست‌های مداخله‌جویانه این کشور در دیگر کشورها دانستند.