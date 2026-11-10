به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، جلسه بررسی مسائل و چالش‌های زیست‌محیطی شهرستان میاندوآب، با محوریت ساماندهی و مدیریت سایت پسماند و بررسی ظرفیت‌ها و مطالبات تشکل‌های زیست‌محیطی، با حضور حجت جباری، مدیرکل حفاظت محیط زیست آذربایجان‌غربی و جمعی از مسئولان و فعالان محیط زیست برگزار شد.

در این نشست، راهکارهای مدیریت اصولی پسماند، ارتقای شاخص‌های بهداشتی، صیانت از منابع طبیعی و محیط زیست و همچنین بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

فرماندار ویژه میاندوآب با تأکید بر ضرورت همکاری و هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، خواستار ارائه راهکارهای عملی و پیگیری جدی برای رفع چالش‌های موجود در حوزه مدیریت پسماند و حفاظت از محیط زیست شهرستان شد.

رسول ملکی افزود: صیانت از محیط زیست، تنها یک وظیفه اداری نیست؛ بلکه مسئولیتی همگانی برای حفظ سلامت جامعه و تضمین آینده نسل‌های بعدی است.