رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان شمالی از کشف ۱۲ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک و دستگیری یک قاچاقچی مواد مخدر در عملیات مشترک پلیس و مرزبانی در شهرستان بجنورد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای خراسان شمالی ، سرهنگ "احمد ملکی" با اعلام اینکه در پی دریافت خبری مبنی بر حمل و جابه‌جایی مواد مخدر سنتی توسط فردی با یک دستگاه خودروی سمند، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار مأموران پلیس مبارزه با مواد مخدر استان قرار گرفت افزود: مأموران پس از هماهنگی با فرماندهی مرزبانی استان و اعزام دو تیم عملیاتی به محور بجنورد ـ شیروان، خودروی موردنظر را شناسایی و در پارکینگ باباامان متوقف کردند.

وی با اشاره به اینکه در بازرسی اولیه از خودرو، ۸ بسته تریاک کشف شد و در ادامه بازرسی تخصصی نیز ۱۷ بسته دیگر که به‌صورت ماهرانه زیر صندلی عقب جاساز شده بود، به دست آمد که در مجموع ۱۲ کیلو و ۴۵۰ گرم تریاک کشف و ضبط شد، گفت: متهم پس از تشکیل پرونده برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.