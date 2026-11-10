با امضای تفاهم‌نامه‌ای، همکاری‌های آموزش و پرورش و اداره‌کل زندان‌های آذربایجان‌غربی در مسیر ارتقای سواد و توانمندسازی آموزشی زندانیان توسعه می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، تفاهم‌نامه همکاری میان اداره‌کل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی و اداره‌کل زندان‌های استان، با هدف توسعه عدالت آموزشی، ارتقای سطح سواد و فراهم‌سازی زمینه استمرار آموزش برای زندانیان، به امضا رسید.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، توسعه فرصت‌های یادگیری برای بزرگسالان در ندامتگاه‌ها، از طریق برگزاری دوره‌های آموزشی و کلاس‌های تحصیلی در دوره‌های متوسطه اول و دوم و همچنین گسترش برنامه‌های مهارت‌آموزی دنبال خواهد شد. فراهم‌سازی بسترهای اجرایی و آموزشی لازم برای بهره‌مندی زندانیان از فرصت‌های تحصیلی و کسب مهارت‌های کاربردی، از محورهای اصلی این همکاری مشترک است.

علی‌اکبر صمیمی، مدیرکل آموزش‌وپرورش آذربایجان‌غربی، با تأکید بر جایگاه بنیادین سواد در ارتقای سرمایه انسانی و تحکیم بنیان‌های اجتماعی، آموزش را از مؤثرترین ابزارهای توانمندسازی اقشار آسیب‌پذیر جامعه دانست و تصریح کرد: گسترش فرصت‌های سوادآموزی و آموزش‌های مهارتی در محیط‌های اصلاحی و تربیتی، افزون بر ارتقای ظرفیت‌های فردی و اجتماعی زندانیان، می‌تواند در کاهش آسیب‌های اجتماعی، پیشگیری از بازگشت مجدد آنان به چرخه ارتکاب جرم و تسهیل فرایند بازپذیری اجتماعی نقش مؤثری ایفا کند.

مدیرکل زندان‌های آذربایجان‌غربی نیز با تشریح آمار و اطلاعات مربوط به وضعیت سواد زندانیان در سطح استان و تبیین نیازهای آموزشی این جامعه هدف، بر ضرورت ایجاد و تقویت زیرساخت‌ها و بسترهای لازم برای توسعه برنامه‌های سوادآموزی و آموزش‌های تکمیلی تأکید کرد و همکاری نظام‌مند با آموزش‌وپرورش را گامی مؤثر در ارتقای سطح دانش، مهارت و توانمندی زندانیان برشمرد.

این تفاهم‌نامه، چارچوبی مشترک برای بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی دو دستگاه در توسعه آموزش بزرگسالان، تقویت مهارت‌های فردی و حرفه‌ای و فراهم‌سازی زمینه بازگشت آگاهانه و مسئولانه زندانیان به جامعه ترسیم می‌کند.