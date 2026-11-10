اوقات شرعی ۲۰ آبان ماه ۱۴۰۵ به افق اهواز، مرکز استان خوزستان اعلام شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵، یکم جمادی الثانی ۱۴۴۸ هجری قمری و ۱۱ نوامبر ۲۰۲۶ میلادی است.

اذان صبح: ۵ و ۱۷ دقیقه

طلوع آفتاب: ۶ و ۳۹ دقیقه

اذان ظهر: ۱۱ و ۵۹ دقیقه

غروب آفتاب: ۱۷ و ۱۹ دقیقه

اذان مغرب: ۱۷ و ۳۷ دقیقه

نیمه شب شرعی: ۲۳ و ۱۹ دقیقه

ذکر روز چهارشنبه:

۱۰۰ مرتبه یا حی و یا قیوم

حدیث روز:

امام سجاد علیه السلام فرمود: حَقُّ اللِّسانِ إِکرامُهُ عَنِ الخَنى و َتَعویدُهُ الخَیرَ وَ تَرکُ الفُضولِ الَّتى لا فائِدَةَ لَها وَالبِرُّ بِالنّاسِ و َحُسنُ القَولِ فیهِم.

حق زبان، دور داشتن آن از زشت گویى، عادت دادنش به خیر و خوبى، ترک گفتار بى فایده و نیکى به مردم و خوشگویى درباره آنان است. (بحارالأنوار، ج ۷۱، ص ۲۸۶، ح ۴۱)

احکام شرعی:

کیفیت پرداخت زکات فطره

سوال) آیا زکات فطره را مى توان به خانواده فقیر غیر متدین داد؟

جواب) در زکات فطره، عدالتِ گیرنده لازم نیست؛ ولى به کسى که آشکارا گناه کبیره انجام مى دهد، بنابر احتیاط نباید زکات فطره داد. (استفتائات مقام معظم رهبری)