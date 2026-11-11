فرابورس ایران با وجود چالش‌های سیاسی و جنگی، موفق شد با ثبت رشد ۱۰.۲ درصدی تعداد شرکت‌های عضو، رتبه سوم را در میان ۸۳ بورس عضو فدراسیون جهانی کسب کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مدیر عامل فرابورس ایران در برنامه روی خط خبر گفت: بر اساس گزارش فدراسیون جهانی بورس‌ها (WFE)، فرابورس ایران با رشد ۱۰.۲ درصدی تعداد شرکت‌ها، در میان ۸۳ بورس دنیا رتبه سوم را کسب کرده است. این در حالی است که این رشد در شرایطی به دست آمده که بورس ایران به خاطر جنگ و تعطیلی، عملاً دو ماه از سال را از دست داده بود.

شیرازی در مورد بررسی منطقه‌ای افزود: تعداد شرکت‌ها در قاره آمریکا فقط ۱.۱ درصد، در آسیا و اقیانوسیه ۱.۴ درصد افزایش و در اروپا و خاورمیانه ۰.۴ درصد کاهش داشته است؛ یعنی رشد ایران بسیار بالاتر از میانگین جهانی بوده است.

وی تصریح کرد: افزایش تعداد شرکت‌ها به معنای عرضه اولیه‌های موفق است و نشان می‌دهد که اعتماد سرمایه‌گذاران و مردم به بورس بالا بوده و این بازار جذابیت لازم را داشته است.

همچنین ۲۴ شرکت جدید به فرابورس اضافه شده‌اند (تعداد کل از ۲۲۵ به ۲۴۹ شرکت رسیده) که ارزش آنها حدود یک میلیارد دلار است و نقش بسیار مهمی در تامین مالی اقتصاد داشته است.

مدیر عامل فرابورس ایران در بخش دیگری از برنامه گفت:با وجود تمام چالش‌ها (جنگ و ناآرامی‌های سیاسی)، دلیل اصلی رشد فرابورس، اعتماد سرمایه‌گذاران است. وقتی بازار چشم‌انداز روشنی داشته باشد، مردم به آن اعتماد کرده و وارد می‌شوند که این امر باعث افزایش فعالیت‌ها شده است.

وی افزود: فرابورس در حال تجربه یکی از بهترین سال‌های تاریخ خود است. در حالی که در سال‌های قبل، تعداد شرکت‌های جدید (عرضه‌های اولیه) کم بود، امسال در مدت تنها ۶ ماه، ۱۹ شرکت جدید به بورس اضافه شده‌اند که این یک رکورد است.

شیرازی تصریح کرد: بخش بسیار مهم در این مورد، نوع شرکت‌هایی است که وارد فرابورس می‌شوند. ما دیگر فقط با شرکت‌های سنتی طرف نیستیم و با شرکت‌های تکنولوژی مثل «مایکت» (پلتفرم بزرگ دیجیتال)، شرکت‌های انرژی‌های نو مثل نیروگاه‌های بادی و شرکت‌های زیرساختی و ضروری مثل شرکت‌های بزرگ در حوزه شیرین‌سازی آب رو‌به‌رو هستیم.