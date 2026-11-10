رییس مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان گفت: بقیای گیاهی یک سرمایه و منبع اقتصادی محسوب می‌شوند و سوزاندن آنها باعث از بین رفتن این سرمایه می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید بهرام اندرزیان در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما گفت: بقایای گیاهی به نوعی یک سرمایه و منبع اقتصادی هستند که متاسفانه کشاورزان ما به عنوان تهدید به آن نگاه می‌کنند.

وی با بیان اینکه کشاورزان، این سرمایه‌های اقتصادی را به روشی اشتباه و سنتی قدیمی، می‌سوزانند و از بین می‌برند، افزود: این اقدام علاوه بر اینکه آلودگی محیط زیستی ایجاد می‌کند، موجب تخریب خاک از نظر کربن آلی و از بین رفتن عناصر گیاهی خاک می‌شوند.