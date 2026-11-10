مردم انقلابی خوی با حضور در دویست و پنجاه و پنجمین رزمگاه شبانه بر ایستادگی در برابر تهدیدات و توطئه‌های دشمنان تاکید کردند.

دویست و پنجاه و پنجمین حضور مردم خوی در رزمگاه شبانه

دویست و پنجاه و پنجمین حضور مردم خوی در رزمگاه شبانه

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مردم شهرستان خوی در دويست و‌پنجاه و پنجمین تجمع شبانه، با اعلام حمایت از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح، بر تداوم وحدت و ایستادگی در برابر دشمنان تأکید کردند.

خوی میزبان تجمع گروه های مختلف مردم بود که با حضور در این اجتماع، حمایت خود را از مقام معظم رهبری و نیروهای مسلح کشور اعلام کردند.

شرکت‌کنندگان با سردادن شعارهای حماسی، انزجار خود را از آمریکا و رژیم صهیونیستی ابراز کردند و بر حفظ انسجام ملی و تداوم مسیر مقاومت تأکید داشتند.

حاضران همچنین با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بر پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی و حمایت از مدافعان امنیت و اقتدار کشور تأکید کردند..