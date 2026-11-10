به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی ، بیست‌ونهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی با شعار «شورای دانش‌آموزی، پرچم‌دار حل مسئله، برای ایران مقتدر»، همزمان با سراسر کشور، در مدارس شهرستان چهاربرج برگزار شد.

این انتخابات با هدف تقویت روحیه مشارکت‌جویی، مسئولیت‌پذیری، خودباوری و مطالبه‌گری دانش‌آموزان، شناسایی مسائل و تلاش برای حل آن‌ها و فراهم‌سازی زمینه حضور مؤثر آنان در فعالیت‌های مدرسه برگزار شد.

در پایان، مسئولان شهرستان ضمن نظارت بر روند برگزاری انتخابات شورای دانش آموزی، از زحمات و تلاش های مدیر، معاون پرورشی و عوامل اجرایی دبیرستان راضیه به‌دلیل برگزاری منظم و مطلوب انتخابات در فضایی امن و پرنشاط تقدیر و تشکر کردند و بر استفاده از تجربه‌های این دوره برای برگزاری هرچه بهتر انتخابات در آینده تأکید کردند.