به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محوارومیه _ سلماس، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.

محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.