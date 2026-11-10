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مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی از مصدوم شدن چهار نفردر سانحه رانندگی در محور ارومیه به سلماس خبرداد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: در پی دریافت گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پژو ۴۰۵ در محوارومیه _ سلماس، نجاتگران پایگاه امداد و نجات گردنه قوشچی هلال احمر شهرستان ارومیه به محل حادثه اعزام شدند.
محبوبی افزود: این حادثه ۴ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند.