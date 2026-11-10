به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، قربان صدقی از ورزشکاران و کشتی گیران نامدار آذربایجان غربی و پدر کشتی شهرطلایی ورزش در بستر بیماری است.

امروز جمعی از مسئولان شهرستانی از وی عیادت کردند.

حجت الاسلام مهدی ستارزاده امام جمعه نقده در این دیدار ضمن تسلیت ایام شهادت بانوی دو عالم فاطمه زهرا (س) به نقش پیشکسوتان در تداوم ورزش شهرستان اشاره کرد و افزود: یکی از وظایف مسئولان و ورزشکاران قدرشناسی وتکریم پیشکسوتان منطقه است.

وی در ادامه گفت: اگر امروز ورزش شهرستان در جامعه ورزشی کشور حرفی برای گفتن دارد مدیون زحمات شما و دیگر پیشکسوتان جامعه ورزشی است که در دوره فعالیت ورزشی خود زحمات فراوانی متحمل شده‌اید.

نوروز علیمردان رئیس اداره ورزش و جوانان نقده با اشاره به پیشینه ورزشی آقای قربان صدقی وی را یکی از ورزشکاران بنام و استاد ورزش کشتی خود دانست و افزود: جامعه ورزش کشتی ما امروزمدیون تلاش‌هایی است که وی در دوران ورزشی خود انجام داده است و بر خود وظیفه می‌دانم هم حق شاگردی را بجا بیاورم و هم قدردان زحمات این بزرگوار باشیم.

در این عیادت قربان صدقی پدر کشتی شهر طلایی ورزش بر ادامه راه و استفاده از تجارب ورزشکاران پیشکسوت تاکید کرد.

قربان صدقی از ورزشکاران بنام کشتی آذربایجان غربی و پدر کشتی شهرستان نقده در سال ۱۳۶۰ رئیس تربیت بدنی وقت نقده و در سال ۱۳۴۹ شهردار محمدیار بود.

وی بعنوان مربی و رئیس هیئت کشتی شهرستان مقده سال‌ها در این عرصه تلاش کرده و امروز در سن ۷۳ سالگی در بستر بیماری است.