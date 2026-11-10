انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور چالدران به خوی یک فوتی و پنج مصدوم بر جای گذاشت.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای آذربایجان غربی، مدیرعامل جمعیت هلال احمر آذربایجان غربی گفت: گزارشی مبنی بر انحراف از جاده و واژگونی پراید در محور چالدران _ خوی (سه راهی روستای الند) اعلام شد.

محبوبی افزود: بلافاصله نجاتگران پایگاه امداد و نجات قره چی بلاغی هلال احمر شهرستان چالدران به محل حادثه اعزام شدند.

به گفته وی این حادثه ۱ فوتی و ۵ مصدوم داشت که مصدومین حادثه بعد از انجام اقدامات اولیه و پیش بیمارستانی به مرکز درمانی منتقل شدند، فوتی حادثه نیز بعد از رهاسازی به مراجع ذیصلاح تحویل داده شد.