مراسمی با محوریت پاسداشت هویت، اصالت و میراث فرهنگی کیش هم‌زمان با آغاز برنامه‌های گرامیداشت روز کیش، به میزبانی خانه بومیان کیش برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، مراسم پاسداشت هویت، اصالت و میراث فرهنگی کیش در خانه بومیان به‌عنوان یکی از نماد‌های هویت تاریخی کیش، با حضور مسئولان و گردشگران برگزار شد.

شرکت کنندگان در این مراسم از اهمیت حفظ فرهنگ بومی، انتقال میراث گذشتگان و معرفی داشته‌های اصیل کیش سخن گفتند.

تأکید بر اینکه هویت فرهنگی، یکی از مهم‌ترین سرمایه‌های گردشگری کیش است؛ محوری که می‌تواند در کنار جاذبه‌های طبیعی و تفریحی، چهره‌ای اصیل‌تر و متمایزتر از این جزیره به گردشگران معرفی کند.