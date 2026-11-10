مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش، گفت: جشنواره موسیقی بانوان و اقوام ایرانی با حضور ۱۱۰ هنرمند از مناطق مختلف کشور در مرکز همایش‌های بین‌المللی خلیج فارس برگزار شد.

کیش، میزبان ۱۱۰ هنرمند در جشنواره موسیقی بانوان و اقوام ایرانی

کیش، میزبان ۱۱۰ هنرمند در جشنواره موسیقی بانوان و اقوام ایرانی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، محمدعلی حائری شیرازی، گفت: ششمین جشنواره موسیقی و دومین جشنواره موسیقی نواحی بانوان ایران، همزمان با هفته کیش برگزار شد.

او با تأکید بر اهمیت پاسداشت فرهنگ و هنر اقوام ایرانی، افزود: موسیقی نواحی، بخش اصیل و ریشه‌دار فرهنگ موسیقایی ایران و سرچشمه موسیقی سنتی کشور است و توجه به این میراث فرهنگی، زمینه معرفی آیین‌ها، سنت‌ها و خرده‌فرهنگ‌های متنوع ایران اسلامی را فراهم می‌کند.

حائری شیرازی، گفت: جشنواره در چارچوب سند جامع ملی موسیقی ایران با هدف فراهم کردن فرصت برابر برای ارائه توانمندی‌های هنری بانوان و حمایت از حضور مؤثر آنان در عرصه فرهنگ و هنر برگزار شد.

مدیر هنری سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: در مراسم اختتامیه، گروه‌های شرکت‌کننده لالایی‌های بومی و محلی مناطق خود را در سوگ کودکان شهید میناب اجرا کردند؛ اقدامی که پیوند هنر و هویت فرهنگی اقوام ایرانی را با همدردی و ابراز همبستگی همراه کرد.

حائری شیرازی از برنامه‌ریزی برای تداوم برگزاری این رویداد خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم با ایجاد دبیرخانه دائمی جشنواره موسیقی نواحی در کیش، زمینه برگزاری منظم‌تر و پربارتر این جشنواره را در سال‌های آینده فراهم کنیم.