معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تشریح برنامه‌های دولت برای بهبود وضعیت بازار مسکن، از هدف‌گذاری برای واگذاری ۱۳۰ هزار واحد حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و اعلام کرد: سیاست جدید این وزارتخانه بر افزایش دسترسی اقشار متوسط و کم‌درآمد به مسکن متناسب با توان مالی آنها متمرکز شده است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، حبیب‌الله طاهرخانی، معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به چالش‌های بازار مسکن گفت: مسئله اصلی در این بخش، کمبود تعداد واحدهای مسکونی نیست، بلکه فاصله میان قیمت خانه‌ها و قدرت خرید خانوارهاست.

طاهرخانی با حضور در برنامه صف اول شبکه خبر درباره آخرین وضعیت مسکن و اقدامات وزارت راه و شهرسازی در این زمینه با بیان اینکه بخشی از واحدهای ساخته‌شده با هدف سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های سوداگرانه وارد بازار شده‌اند، افزود: در مقابل، نیاز اقشار متوسط و کم‌درآمد به خانه‌های متناسب با درآمدشان همچنان تأمین نشده است.

وی تأکید کرد: سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید از افزایش صرف تعداد واحدها فراتر برود و به سمت تولید خانه‌های کوچک‌تر و متناسب با نیاز واقعی خانوارها حرکت کند.

معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از برنامه این وزارتخانه برای بازنگری در برخی مقررات شهرسازی خبر داد و گفت: کاهش الزام‌های غیرضروری ساخت‌وساز در مناطق برخوردار از حمل‌ونقل عمومی می‌تواند به کاهش هزینه تمام‌شده مسکن کمک کند.

وی با اشاره به سهم بیش از ۹۰ درصدی بخش خصوصی در ساخت و عرضه مسکن، رفع موانع تولید را از اولویت‌های وزارت راه و شهرسازی دانست.

طاهرخانی افزایش هزینه مصالح، دشواری دریافت تسهیلات بانکی، مالیات، عوارض و هزینه‌های صدور پروانه ساختمانی را از مهم‌ترین مشکلات سازندگان برشمرد و بر ضرورت کاهش فشارهای مالی بر این بخش تأکید کرد.

وی درباره وضعیت تسهیلات خرید مسکن نیز گفت: در شرایط فعلی، وام‌های موجود تنها حدود ۱۰ تا ۱۵ درصد ارزش یک واحد مسکونی قابل استطاعت را پوشش می‌دهند و این میزان برای خانه‌دار شدن خانوارهای متوسط کافی نیست.

معاون وزیر راه و شهرسازی تقویت حمایت نظام بانکی و افزایش قدرت تأمین مالی متقاضیان را از الزامات بهبود شرایط بازار مسکن عنوان کرد.

طاهرخانی در ادامه از برنامه‌ریزی برای تحویل ۱۳۰ هزار واحد مسکن حمایتی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: از مجموع حدود ۸۵۰ هزار واحدی که از سال ۱۳۹۸ در قالب طرح‌های اقدام ملی و نهضت ملی مسکن در تعهد دولت قرار گرفته، تاکنون ۱۲۰ هزار واحد تحویل متقاضیان شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی استان‌های قم، اردبیل، قزوین و زنجان را از مناطق دارای عملکرد مناسب در اجرای طرح‌های حمایتی معرفی کرد و از برنامه تحویل واحدهای بیشتر در شهرهای مختلف استان تهران خبر داد.

طاهرخانی همچنین از پیش‌بینی تسهیلات قرض‌الحسنه ۴۰۰ میلیون تومانی برای متقاضیان واجد شرایط از دهک‌های پایین درآمدی خبر داد.

وی افزود: برای واحدهایی که بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارند نیز ۲۰۰ میلیون تومان کمک از محل صندوق ملی مسکن اختصاص می‌یابد.

به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی، بیش از ۴۰ تا ۴۵ هزار نفر از متقاضیان واحدهای قابل تحویل در سال جاری، از اقشار کم‌درآمد یا تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی هستند.

وی همچنین از اختصاص ۸ هزار میلیارد تومان برای حمایت از تأمین مسکن محرومان در سال جاری خبر داد و افزایش سقف تسهیلات مسکن از ۶۵۰ به ۸۵۰ میلیون تومان را از دیگر اقدامات حمایتی دولت برشمرد.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود از اجرای طرح مسکن امید با مشارکت بنیاد مسکن انقلاب اسلامی خبر داد و گفت: این برنامه با اولویت خانوارهای کم‌درآمد در شهرهای کوچک و متوسط و مناطق روستایی اجرا می‌شود.

وی افزود: برای متقاضیان واجد شرایط این طرح، تسهیلات ۵۰۰ میلیون تومانی با نرخ سود چهار درصد پیش‌بینی شده و زمین مورد نیاز نیز از اراضی وزارت راه و شهرسازی به‌صورت رایگان تأمین خواهد شد.

طاهرخانی توسعه بازار اجاره را نیز از محورهای جدید سیاست‌های مسکن دانست و از تأمین ۶ هزار واحد استیجاری برای زوج‌های جوانی خبر داد که کمتر از پنج سال از ازدواج آنها گذشته است.

وی افزود: این واحدها پس از طی مراحل تجهیز و انعقاد قرارداد، به‌تدریج در اختیار متقاضیان قرار می‌گیرند و واگذاری در استان‌های گیلان و سیستان و بلوچستان آغاز شده است.

معاون وزیر راه و شهرسازی درباره توقف ثبت‌نام عمومی مسکن حمایتی در برخی استان‌ها نیز گفت: آخرین مرحله ثبت‌نام سراسری در سال ۱۴۰۲ انجام شد و حدود یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفر در آن نام‌نویسی کردند.

وی تأکید کرد: ثبت‌نام جدید تنها در مناطقی انجام خواهد شد که زمین مورد نیاز به‌صورت قطعی تأمین و مقدمات آماده‌سازی آن فراهم شده باشد تا متقاضیان پس از نام‌نویسی با بلاتکلیفی و انتظار طولانی مواجه نشوند.

طاهرخانی در پایان از برنامه آماده‌سازی زمین در حدود ۲۰۰ شهر برای فراهم کردن زمینه ثبت‌نام جدید تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: واگذاری ۲۳۰ هزار قطعه زمین روستایی نیز در دستور کار قرار دارد که تاکنون بیش از ۱۰۰ هزار نفر برای بهره‌مندی از این اراضی ثبت‌نام کرده‌اند.