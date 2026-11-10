دکتر عباس عراقچی در صفحه اینترنتی خود به ادعای مضحک دولت فرانسه در خصوص حمله سایبری به یخچال‌ها در این کشور واکنش نشان داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ،واکنش وزیر امور خارجه به ادعای مضحک دولت فرانسه در خصوص حمله سایبری به یخچال‌ها در این کشور؛ برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد

دولت فرانسه که از مدیریت یخچال‌ها هم ناتوان است، چه رسد به رسیدگی به اعتراضات مردم خود، برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی‌های خود، مسئولیت را به گردن دیگران می‌اندازد.

بله، ایران قدرتمند است؛ اما برخلاف فرانسه، ما قدرت خود را از طریق حمایت از کشتار‌ها در غزه یا بمباران مدارس و بیمارستان‌ها اعمال نمی‌کنیم.