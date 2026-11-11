به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، بر ضرورت شناسایی و بهره‌برداری هدفمند از این ظرفیت در شهرستان شاهین‌شهر تأکید کرد.

ناصر یارمحمدیان با اشاره به محدودیت منابع بودجه‌ای دولت گفت: مولدسازی اموال مازاد دستگاه‌های اجرایی می‌تواند نقش مؤثری در تأمین منابع مالی و تسریع اجرای طرح های عمرانی و زیرساختی داشته باشد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های مختلف تأمین مالی در استان اصفهان افزود: نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از این ظرفیت‌هاست که به مؤدیان مالیاتی امکان می‌دهد طرح موردنظر خود را از طریق سامانه مالیاتی انتخاب کنند تا مالیات پرداختی آنان برای اجرای همان طرح هزینه شود.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان با بیان اینکه ۱۷۵ طرح استانی و ملی در استان برای انتخاب مؤدیان مالیاتی معرفی شده است، بر ضرورت اطلاع‌رسانی درباره طرح های شهرستان شاهین‌شهر تأکید کرد.

یارمحمدیان همچنین تسهیلات تبصره‌ای را از دیگر ظرفیت‌های تأمین مالی و اشتغال‌زایی دانست و گفت: دستگاه‌های اجرایی شهرستان می‌توانند با معرفی طرح‌های واجد شرایط، زمینه جذب بیشتر این تسهیلات را فراهم کنند.

وی در ادامه، تک‌برگ بودن اسناد مالکیت، ارزش‌افزایی املاک و اصلاح کاربری را از الزامات مهم اجرای طرح مولدسازی برشمرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی باید در صورت امکان، اصلاح کاربری املاک مازاد خود را از مسیر‌های قانونی پیگیری کنند تا ارزش اقتصادی این دارایی‌ها افزایش یابد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان اصفهان، رکود بازار مسکن، فاصله قیمت کارشناسی با قیمت واقعی بازار و محدودیت‌های فرآیند مزایده را از مهم‌ترین موانع فروش املاک مازاد دولتی عنوان کرد.

یارمحمدیان با اشاره به تفویض اختیار صدور مجوز مولدسازی املاک تا سقف ۵۰ میلیارد تومان به استان‌ها گفت: این اقدام زمینه صدور مجوز برای تعدادی از املاک را فراهم کرده است و پیشنهاد افزایش این سقف به ۵۰۰ میلیارد تومان نیز مطرح شده که در صورت تصویب، می‌تواند روند مولدسازی را تسریع کند.

وی تهاتر و معاوضه املاک را از دیگر روش‌های بهره‌برداری از دارایی‌های مازاد دولت دانست و افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در صورت فراهم بودن شرایط قانونی، به جای فروش ملک و طی مراحل طولانی ساخت‌وساز، از ظرفیت معاوضه املاک مازاد با املاک موردنیاز استفاده کنند.

یارمحمدیان همچنین بر شناسایی دقیق املاک مازاد دستگاه‌های اجرایی شهرستان شاهین‌شهر، رفع موانع حقوقی و کاربری و استفاده از ظرفیت‌های قانونی برای مولدسازی تأکید کرد و گفت: اجرای هدفمند این طرح می‌تواند به تأمین منابع مالی، تکمیل پروژه‌های عمرانی و زیرساختی و ارتقای خدمات عمومی در شهرستان کمک کند.