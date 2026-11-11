با پایان سرشماری حیات وحش شاخص پارک ملی و پناهگاه حیات وحش قمیشلو ، طرح سرشماری و برآورد جمعیتی حیات وحش شاخص در ۱۲ منطقه دیگر تحت مدیریت استان، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛

مرتضی جوهری رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان گفت: سرشماری پاییزه حیات وحش شاخص همانند سال‌های گذشته و در چارچوب طرح ملی کشور، در مناطق تحت مدیریت استان آغاز شد.

وی افزود: در این برنامه سرشماری گونه‌های شاخص ۱۲ منطقه تحت مدیریت استان در این طرح اجرا خواهد شد.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان تأکید کرد: برنامه‌ریزی دقیق انجام شده تا دو تا دو ماه و نیم، سرشماری همه این مناطق به طور کامل به سرانجام برسد.

مرتضی جوهری گفت: با اجرای طرح سرشماری و برآورد جمعیتی حیات وحش، اثربخشی برنامه‌های حفاظتی سالانه ارزیابی می‌شود تا پایگاه تاریخی معتبری شکل گیرد.

جوهری با اشاره به اینکه طرح سرشماری هر سال با هدف به‌روزرسانی پایگاه داده‌های حیات وحش در مناطق تحت مدیریت سازمان حفاظت محیط زیست اجرا می‌شود، گفت: اهداف اصلی آن برآورد حداقل جمعیت گونه‌های شاخص استان مانند کَل و بز، قوچ و میش، آهو و جِبیر است.

رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان ادامه داد: علاوه بر این، آخرین وضعیت زیستگاه‌ها بررسی و عوامل تهدید انسانی و طبیعی شناسایی می‌شود؛ همچنین میزان زاد و ولد گونه‌ها ثبت و نقاط ضعف و قوت هر منطقه مشخص خواهد شد.

مرتضی جوهری با تاکید بر اینکه تمرکز اصلی بر گونه‌های پستاندار علف‌خوار و طعمه مانند قوچ و میش، کل و بز، آهو و جبیر است، افزود: هرگونه مشاهده از گوشتخواران رأس زنجیره غذایی مانند گربه‌سانان و سگ‌سانان، پرندگان شاخص یا خزندگان کمیاب نیز ثبت، تصویربرداری و یادداشت می‌شود و گونه‌های در خطر انقراض نیز توجه ویژه‌ای دریافت می‌کنند.

وی افزود: روش سرشماری، مشاهده مستقیم است و در مسیر‌های ثابت سال‌های قبل بر اساس نقشه‌ها، تصاویر ماهواره‌ای انجام می‌شود تا امکان مقایسه دقیق سالانه فراهم باشد؛ برای مثال، در پارک ملی قمیشلو ۱۸ مسیر وجود دارد که ۱۰ مسیر کوهستانی و هشت مسیر دشتی است و پیمایش کوهستان‌ها به صورت پیاده انجام می‌شود. در مناطق بزرگ‌تر تا ۲۵ مسیر تعریف شده و بسته به وسعت، سرشماری یک تا چند روز طول می‌کشد.

به گفته رئیس اداره حفاظت و مدیریت حیات وحش اداره کل حفاظت محیط‌زیست اصفهان، هر گروه پیمایشی حداقل سه نفره است و شامل محیط‌بانان باتجربه، کارشناسان مجرب، همیاران محیط زیست، کوهنوردان حرفه‌ای، علاقه‌مندان و نمایندگان سمن‌های محیط‌زیستی می‌شود.

مرتضی جوهری تاکید کرد: توجه شود که پوشش صددرصدی در مناطق سخت گذر کوهستانی در عمل ممکن نیست، به همین دلیل جمعیت اعلام‌شده حداقل جمعیت قابل اطمینانی است که با داده‌های سال‌های قبل مقایسه می‌شود.

وی چالش‌های اصلی سرشماری را وسعت و پراکندگی زیاد مناطق، تنوع جغرافیایی از کوهستان‌های زاگرس غرب و جنوب غرب تا بیابان‌های کویر در شرق استان، محدودیت نیروی انسانی، خودرو‌های مناسب و کمبود تجهیزات پیشرفته برشمرد و ابراز کرد: با این حال اداره کل حفاظت محیط زیست استان با برنامه‌ریزی منسجم، بسیج تمام همکاران، هم‌افزایی اداره‌های مختلف و حمایت کامل سازمان تلاش می‌کند تا سرشماری امسال دقیق، قابل اعتماد و بدون نقص عمده اجرا شود.

۲۹۶ گونه پرنده در استان اصفهان شناسایی شده است و حدود ۲۵ درصد جمعیت قوچ و میش و کل و بز و آهوی کشور در این استان است.

استان اصفهان دارای چهار منطقه حفاظت شده کرکس (واقع در شهرستان‌های نطنز و میمه)، قمصر و برزوک (واقع در شهرستان کاشان)، کهیاز (واقع در شهرستان اردستان) و دالانکوه (در محدوده شهر‌های دامنه و چادگان) است.

پارک ملی و پناهگاه حیات وحش کلاه قاضی (در محدوده اصفهان-بهارستان) و قمیشلو (در محدوده شهر‌های شاهین شهر، خمینی شهر، نجف آباد و تیران و کرون) پناهگاه موته (واقع در شهرستان میمه) و پناهگاه حیات وحش عباس آباد (محدوده نائین و خور وبیابانک)، تالاب بین‌المللی گاوخونی (در محدوده شهر ورزنه) هم‌چنین ۱۲ منطقه شکار ممنوع از جمله مناطق حنا، خارو، ستبله، کلاته و یخاب از دیگر ظرفیت‌های زیست محیطی و طبیعی استان اصفهان است.