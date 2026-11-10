به گزارش خبرگزاری صداوسیما و به نقل از روابط عمومی نیروی دریایی سپاه، این نفتکش در منطقه شرق تنگه هرمز در حال سوختن بوده و دود حاصل از این انفجار و آتش سوزی آسمان تنگه هرمز را فراگرفته است.

بعد از انهدام سامانه های راداری و کمک ناوبری ساحلی ارتش قاچاقچی آمریکا در جنوب تنگه هرمز این نفتکش ها با ریسک چند برابر از گذشته تلاش دارند از مسیر غیر قانونی تنگه هرمز عبور کنند که بدلیل تلاش برای عبور از مسیرهای پر خطر و غیر قانونی ، به مین های دریایی برخورد می کنند.