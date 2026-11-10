نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی از تصویب و صدور مجوز ساخت ۲ مدرسه در مناطق کم برخوردار گلدشت و کوی مندلی اهواز خبر داد.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد امیر بیان کرد: توسعه فضاهای آموزشی و فراهم‌کردن امکانات مناسب برای تحصیل دانش‌آموزان، از مهم‌ترین الزامات تحقق عدالت آموزشی است و نباید محل زندگی دانش‌آموزان، مانعی برای دسترسی آنان به آموزش باکیفیت باشد.

وی افزود: متاسفانه برخی مناطق حوزه انتخابیه از نظر کمیت و کیفیت فضاهای آموزشی با کمبودها و مشکلات جدی مواجه هستند و این مسئله ضرورت ورود دستگاه‌ها و مجموعه‌های مسئول برای رفع محرومیت‌های آموزشی را دوچندان می‌کند.

سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی اظهار کرد: پیگیری‌های انجام‌شده با هدف ارتقای سطح امکانات آموزشی و ایجاد فرصت‌های برابر برای فرزندان مناطق کمتر برخوردار صورت گرفته و تصویب احداث این ۲ مدرسه گامی موثر در مسیر پاسخ‌گویی به مطالبات مردم این مناطق به شمار می‌رود.

نماینده مردم اهواز، باوی، کارون و حمیدیه در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه این مدارس توسط هلدینگ خلیج فارس ساخته خواهد شد عنوان کرد: مشارکت مجموعه‌های بزرگ اقتصادی و صنعتی در ایفای مسئولیت‌های اجتماعی و کمک به توسعه زیرساخت‌های مناطق محروم بسیار اهمیت دارد.

وی افزود: این اقدام در راستای تقویت زیرساخت‌های آموزشی، کاهش محرومیت و گسترش عدالت آموزشی در مناطق کمتر برخوردار حوزه انتخابیه انجام شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش پیش از اعلام کرد اهواز از جمله مناطق خوزستان است که بیشترین مدارس فرسوده و با کمبود فضای آموزشی روبرو است.

استاندار خوزستان پیش از این از کمبود چهار هزار کلاس درس در خوزستان خبر داد و طبق اعلام معاون وزیر آموزش و پرورش، اهواز جزو مناطقی از استان با بیشترین کمبود و فرسودگی فضای آموزشی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار خوزستان نیز اعلام کرد ساخت ۶۲۵ مدرسه در قالب سه هزار و ۶۸۲ کلاس درس در استان خوزستان هدف‌گذاری شده که نیاز است با حمایت سازمان نوسازی مدارس تکمیل و بهره‌برداری شوند.