

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس زمان‌بندی اعلام‌شده، سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند، بر اساس رقم آخر کد ملی به شرح زیر می‌توانند با مراجعه به سایت «دولت من» برای افزایش ۵۰ درصدی اعتبار کالابرگ خود اقدام کنند:

چهارشنبه ۲۰ آبان (از ساعت ۱۲ ظهر): رقم آخر کد ملی ۰ و ۱

پنجشنبه ۲۱ آبان: رقم آخر کد ملی ۲، ۳ و ۴

جمعه ۲۲ آبان: رقم آخر کد ملی ۵، ۶ و ۷

شنبه ۲۳ آبان: رقم آخر کد ملی ۸ و ۹

شایان ذکر است این فرم صرفاً مخصوص هموطنانی است که مشمول افزایش اعتبار شده و پیامک دریافت کرده‌اند؛ همچنین مشمولان کالابرگ‌های یک میلیون تومانی نیازی به تکمیل این فرم ندارند.