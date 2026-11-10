رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی از اهدای ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر با مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه و تأمین ۲۰۰ کوله‌پشتی از سوی این نهاد خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سمیه محیط اظهار کرد: در اقدامی مشترک و با همراهی سازمان اوقاف و امور خیریه، ۲۰۰ بسته لوازم‌التحریر به دانش‌آموزان تحت حمایت این نهاد اهدا شد که کمیته امداد نیز در راستای تکمیل این اقدام و پاسخگویی به نیازهای تحصیلی دانش‌آموزان، ۲۰۰ کوله‌پشتی به این مجموعه اقلام اضافه کرد.

وی افزود: این اقدام نمونه‌ای ارزشمند از هم‌افزایی ظرفیت‌های اجتماعی و مشارکت بین‌دستگاهی است که نشان می‌دهد با شناسایی فرصت‌ها و کنار هم قرار گرفتن امکانات مجموعه‌های مختلف، می‌توان دامنه حمایت از خانواده‌های نیازمند را گسترش داد و خدمات اثربخش‌تری ارائه کرد.

محیط با تأکید بر اهمیت حمایت از تحصیل دانش‌آموزان بیان داشت: گاهی یک بسته لوازم‌التحریر یا یک کوله‌پشتی، فراتر از ارزش مادی خود، حامل پیام امید و توجه به آینده یک دانش‌آموز است. ما معتقدیم هیچ دانش‌آموزی نباید به دلیل مشکلات اقتصادی خانواده، از فرصت یادگیری، رشد و شکوفایی استعدادهای خود محروم بماند.

رئیس کمیته امداد بندر امام خمینی با اشاره به ضرورت توسعه مشارکت‌های اجتماعی تصریح کرد: رویکرد ما در حوزه روابط عمومی و ارتباطات مردمی، صرفاً اطلاع‌رسانی فعالیت‌ها نیست؛ بلکه شناسایی ظرفیت‌های موجود در دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی، مجموعه‌های اقتصادی و خیرین و ایجاد پیوند میان این ظرفیت‌ها و نیازهای واقعی خانواده‌های تحت حمایت است.

وی ادامه داد: تجربه این همکاری نشان داد که با هم‌افزایی هدفمند، حتی امکانات موجود در مجموعه‌های مختلف نیز می‌تواند به فرصتی ارزشمند برای خدمت‌رسانی تبدیل شود. امیدواریم این تجربه زمینه‌ساز همکاری‌های گسترده‌تر در سایر حوزه‌های حمایتی و اجتماعی باشد.

محیط در پایان با قدردانی از همراهی و مشارکت سازمان اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: حمایت از دانش‌آموزان، سرمایه‌گذاری برای آینده جامعه است. از همه خیرین، سازمان‌ها، مجموعه‌های اقتصادی و افرادی که دغدغه آینده فرزندان این سرزمین را دارند دعوت می‌کنیم با پیوستن به جریان خیر و نیکوکاری، در فراهم کردن فرصت‌های برابر برای تحصیل و پیشرفت دانش‌آموزان نیازمند سهیم شوند؛ چراکه گاهی یک قدم کوچک از سوی ما، می‌تواند آغازگر یک مسیر بزرگ در زندگی یک دانش اموز باشد