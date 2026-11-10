دانشگاه لرستان میزبان رویداد استانی و دانشجومحور نانو بود که با حضور جمعی از اعضای هیئت علمی و دانشجویان در دانشکده علوم پایه این دانشگاه برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، رویداد دانشجومحور نانو با هدف بررسی ظرفیت‌های این فناوری در دانشگاه لرستان برگزار شد.

عضو هیئت علمی گروه مهندسی برق الکترونیک دانشگاه لرستان گفت: فناوری نانو از پیشران‌های اصلی توسعه علم و صنعت در جهان است؛ دانشی که کاربرد‌های گسترده‌ای در کشاورزی، پزشکی و داروسازی و صنایع پیشرفته دارد.

ایران با توسعه زیرساخت‌های پژوهشی و تکیه بر توان متخصصان داخلی در فناوری نانو جزو ۱۰ کشور برتر جهان است.

توسعه ایده‌های فناورانه، حمایت از پژوهشگران و تجاری‌سازی دستاورد‌های علمی از محور‌های این رویداد بود.