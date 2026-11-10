استاندار خوزستان گفت: کمتر از ۲ سال و نهایتا تا مهرماه ۱۴۰۷ فرصت داریم تا کمبود فضای آموزشی را برطرف کنیم و پیش از پایان دولت «وفاق ملی»، به تعهدات و ایده‌های راهبردی وی جامه عمل پوشاند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالی‌زاده سه شنبه در نشست نهضت عدالت آموزشی خوزستان با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش در محل استانداری با تاکید بر ضرورت سرعت بخشیدن به طرح های عمرانی در حوزه آموزش، خواستار بسیج تمامی ظرفیت‌ها و خیرین برای رفع کمبود شدید زیرساخت‌های آموزشی استان شد.

استاندار خوزستان ضمن اشاره به نگاه مثبت و مشهود رییس دولت در جهت حل چالش‌های استان خوزستان، از دغدغه‌مندی وزیر آموزش و پرورش در این راستا قدردانی کرد.

وی با اشاره به طرح‌های راهبردی توسعه فضای آموزشی، طرح های عمرانی و زیرساختی را سنگ‌بنای توسعه نرم‌افزاری و فرهنگی دانست و آن را اتفاقی بنیادین در مسیر پیشرفت کشور توصیف کرد.

کمبود ۳ هزار و ۷۰۰ کلاس درس در خوزستان

موالی‌زاده با ارائه آماری از وضعیت موجود آموزش و پرورش استان اعلام کرد: خوزستان در حال حاضر با کمبود حدود سه هزار و ۷۰۰ کلاس درس مواجه است.

وی گفت: علاوه بر کمبود تعداد، با چالش مدارس کانکسی، سنگی و مدارس فرسوده و مستهلک نیز روبرو هستیم که نیاز فوری به نوسازی و بازسازی دارند.

موالی زاده افزود : مجهز کردن مدارس به تکنولوژی‌های روز، هدف بعدی و ماموریتی است که باید با تمرکز ویژه انجام شود تا کیفیت آموزش در استان ارتقا یابد.

استاندار خوزستان بر ضرورت تغییر فرهنگ کاری تاکید کرد و گفت: باید از تمامی ظرفیت‌های مالی، دستگاه‌های اجرایی، فرمانداران و همچنین خیرین برای توسعه ساخت مدرسه استفاده شود.

موالی زاده عنوان کرد: با توجه به مسئله کاهش ارزش پول ملی، هرچه طرح ها سریع‌تر به اتمام برسند، از بروز چالش‌های تعدیل هزینه‌ها جلوگیری می‌شود.

امروز با حضور معاون وزیر آموزش و پرورش سه مدرسه عملیات بازسازی سه مدرسه در شهرستان اهواز هویزه و دشت آزادگان آغاز شد.