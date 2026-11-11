مهاجم جوان تیم ملی فوتبال ایران و باشگاه سپاهان به علت مصدومیت از ناحیه مینیسک، نمی‌تواند تیم ملی را در تورنمنت دوستانه بصره همراهی کند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما،مرکزاصفهان؛ کسری طاهری، مهاجم ۲۰ ساله تیم ملی فوتبال ایران، در جریان نخستین تمرین ملی‌پوشان پیش از سفر به عراق، در برخورد با یکی از بازیکنان از ناحیه مینیسک دچار مصدومیت شد و برای بررسی وضعیت جسمانی به بیمارستان انتقال یافت.

پس از انجام آزمایش‌ام‌آر‌آی، مشخص شد آسیب‌دیدگی این بازیکن جزئی است، اما احتمال غیبت او در دو دیدار دوستانه تیم ملی مقابل فلسطین و عراق وجود دارد.

تیم ملی فوتبال ایران قرار است در چارچوب تورنمنت دوستانه بصره، ۲۳ آبان به مصاف فلسطین برود و ۲۶ آبان نیز با تیم ملی عراق دیدار کند.

ملی‌پوشان ایران برای حضور در این رقابت‌ها با پرواز چارتر راهی بصره خواهند شد.