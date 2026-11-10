معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر ضرورت مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در برگزاری آیین تشییع شهدای گمنام، گفت: حضور و همراهی مردم مهم‌ترین پشتوانه اقتدار کشور است و باید تمامی زمینه‌ها برای برگزاری باشکوه این مراسم فراهم شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، رضا نجاتی در نشست «ستاد استانی تشییع و تدفین شهدای گمنام خوزستان و برگزاری مراسم عظیم ایام فاطمیه (س)» با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (س) و تشیع شهدای گمنام در این ایام اظهار کرد: اطمینان داریم به برکت وجود نازنین حضرت فاطمه زهرا (س)، مردم همانند مراسم اربعین و دیگر مناسبت‌های مذهبی با حضور گسترده خود در این آیین شرکت خواهند کرد.

وی با قدردانی از تلاش فرمانداران در اجرای برنامه‌های فرهنگی افزود: فرمانداران اقدامات فرهنگی خوبی را در این زمینه آغاز کرده‌اند و لازم است این تلاش‌ها با هماهنگی و مشارکت همه دستگاه‌ها تقویت شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر نقش مردم در حفظ اقتدار کشور تصریح کرد: اقتدار نیروهای مسلح و اقتدار مردم قابل انکار نیست. حضور مردم در خیابان‌ها و صحنه‌های مختلف، پیام روشنی برای دشمنان داشت و همین حضور موجب شد نیروهای مسلح نیز با قدرت و اطمینان بیشتری در برابر دشمنان ایستادگی کنند.

نجاتی با بیان اینکه تمامی زمینه‌های لازم برای برگزاری شایسته این مراسم باید فراهم شود، ادامه داد: شرایط برگزاری مراسم باید به‌ گونه‌ای مهیا شود که مردم بتوانند با آرامش و شکوه در آیین عزاداری و تشییع حضور پیدا کنند و فضای عمومی شهر نیز متناسب با این مناسبت آماده شود.

وی با اشاره به برگزاری مراسم تشییع خاطرنشان کرد: فرمانداری اهواز باید با جدیت پای کار باشد و هماهنگی‌ها به‌ گونه‌ای انجام شود که شهر کوت‌عبدالله نیز در برنامه‌ریزی‌ها و اجرای مراسم ، همچون گذشته د رپیوند با اهواز دیده شود.

معاون سیاسی اجتماعی استانداری خوزستان با تأکید بر اینکه برگزاری این رویداد وظیفه یک دستگاه خاص نیست، گفت: این مراسم متعلق به همه مجموعه‌ها و مردم است و هیچ دستگاهی نمی‌تواند به‌تنهایی مسئولیت آن را بر عهده بگیرد. این نشست با هدف هماهنگی و تقسیم کار برگزار شده و انتظار می‌رود همه دستگاه‌ها با احساس مسئولیت و مشارکت جدی وارد میدان شوند تا آیین تشییع و تدفین شهدای گمنام در شأن این شهیدان و بسیار با شکوه برگزار شود.