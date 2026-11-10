به اذعان وزیر خارجه سابق آمریکا بلینکن، ایران قدرتمندتر از قبل شده چرا که ایرانی‌ها، سلاح‌هایی دارند که آنها را بر تنگه هرمز، مسلط کرده و از نظر سیاسی هم ثابت کرده‌اند بسیار تاب آور هستند.



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، متن کامل مقدمه تحلیلی خبر ۲۱ سیما در سه‌شنبه ۱۹ آبان به شرح زیر است:

شما ملت سرافراز که با گذشت دویست و پنجاه و شش روز از جنگ تحمیلی سوم، مقاوم، پای ایران، ایستاده‌اید، جنگی که دشمنان، هشت ماه و یازده روز پیش با هدف براندازی نظام جمهوری اسلامی ایران، راه انداختن، حالا خودشون رو گرفتار کرده، از نظامی اقتصادی تا سیاسی، به ویژه با واگذاری کنگره به حزب رقیب. «چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا» هم گفته: جنگِ فاجعه باری که ترامپ علیه ایران به راه انداخت یکی از بزرگترین شکستای تاریخی آمریکاست. «شومر»، علی الحساب، حرفی از استیضاح ترامپ، نزده، ولی گفته: جنگ با ایران رو، مردم آمریکا نمیخواستن و هِگسِت وزیرجنگ باید استیضاح و برکنار بشه.

او که به اذعان «توماس مَسی، عضو حزب جمهوریخواه»، در شلیک چندموشک و کشتار عامدانه‌ی دانش آموزان مدرسه‌ی شجره طیبه‌ی میناب، مقصره، و جنایت جنگی، مرتکب شده. مرشایمر، نظریه پرداز برجسته‌ی روابط بین الملل و استاد دانشگاه شیکاگو، اما، خود رئیس جمهور آمریکا رو به باد انتقادگرفته و گفته: ترامپ با سیاست غلطش و فریب خوردن از نتانیاهو، آتیشِ بحران رو در منطقه، شعله ور کرد و حالا باختشون به ایران رو، همه، می‌بینن. مشاورسابق ترامپ هم گفته: ترامپِ متکبر، مجبوره بارها، به اینکه، «ایران»، علت شکست حامیانش در انتخاباتِ کنگره بوده، اعتراف کنه. مایکل فلین هشدار داده که آمریکا ستون فقراتِش، میشکنه، اگه به جنگ با ایران، ادامه بده چه جنگ نظامی باشه چه جنگ اقتصادی و محاصره.

رابرت پِیپ، استاد علوم سیاسی دانشگاه شیکاگو میگه: محاصره‌ای که ترامپ، پزش رو میده، هیچوقت عامل پیروزی در هیچ جنگی نبوده، چه برسه به ایران که حریفی قوی و شکست ناپذیره. شبیه این حرف را، وزیر خارجه‌ سابق آمریکا بلینکن گفته: ایران، قدرتمندتر از قبل شده چرا که ایرانی ها، سلاح‌هایی دارن که اونا رو بر تنگه هرمز، مسلط کرده و از نظر سیاسی‌ام که ثابت کردن بسیار تاب آورند. حالا وضع بحرانی ترامپ و دار و دسته اش پس از ناکامی در جنگ با ایران و شکستای سیاسیش باعث شده، نشریه‌ی وال استریت ژورنال عاقبتی بدتر از روسای جمهور بدنام آمریکا یعنی کارتر و نیکسون، برایش پیش بینی کند.

شاید برای همینه که رئیس جمهور دروغگوی آمریکا و رسانه‌های نزدیکش، مدام از آرزوهاشون درخصوص باز بودن تنگه هرمز یا برنامه ریزی برای دیدار مقامات ایرانی، حرف میزنن و یا این امیر، و اون نخست وزیرِهمسایه را واسطه قرارمیدن. تقلا‌هایی که در تهران، خریداری نداره. چنانکه سرلشکر رضایی، دبیر شورایعالی امنیت ملی نوشته: واشنگتن مثل قماربازی مستأصل، دست و پا میزنه، ولی وقتشه که در برابر شروط هفتگانه‌ی ایران، تسلیم بشه، از ساختن اخبار جعلی درباره مذاکرات خیالی، دست برداره و نظم نوین غرب آسیا رو بپذیره، نظم نوینی که به اتکای ایمان ملت و سلاح قدرت، داره ترسیم میشه. این رو میشه در رونمایی از شهر موشکی جدید، و موشک شگفتی سازی که امروز رونمایی شد، دید.

موشکهای پیشرفته‌ای که بگفته‌ی رئیس ستادکل نیرو‌های مسلح: در میدون جنگ، دشمنا رو غافلگیر خواهد کرد. حتی در دوردست‌ها و فراتر از منطقه، به اتکای مردمی که بقول سردار سیدمجید موسوی، معجزه گون، مبعوث شدن و حدود ۹ ماهه، در میدانها و خیابانها، حضور دارند.

نویسنده: محسن خیام‌دار