سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان گفت: با هدف شفاف‌سازی مالکیت‌ها و صیانت از منابع طبیعی، بیش از ۷۰ هزار هکتار از اراضی غیرملی استان در ۶ ماهه نخست امسال تعیین تکلیف و تثبیت شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، آبتین طاهری با تأکید بر اهمیت اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در پیشگیری از اختلافات ملکی اظهار کرد: رفع تداخلات اراضی از طرح‌های زیربنایی و اثرگذار در ساماندهی وضعیت مالکیت زمین در استان است که با شناسایی و تعیین تکلیف اراضی دارای تداخل میان مستثنیات اشخاص و اراضی ملی، زمینه صیانت از حقوق دولت و مردم و جلوگیری از تصرفات غیرقانونی را فراهم می‌کند.

وی با اشاره به نقش راهبردی این طرح در بخش کشاورزی افزود: تعیین تکلیف مالکیت اراضی، علاوه بر جلوگیری از بروز دعاوی حقوقی، نقش مهمی در تسهیل صدور اسناد تک‌برگ اراضی کشاورزی، افزایش امنیت سرمایه‌گذاری، برنامه‌ریزی اصولی برای الگوی کشت و بهره‌برداری بهینه از منابع دارد.

طاهری با بیان اینکه تسریع در اجرای طرح رفع تداخلات ضرورتی مهم برای مدیریت بهینه اراضی استان است، تصریح کرد: هرچه این فرآیند با سرعت و دقت بیشتری به سرانجام برسد، امکان برنامه‌ریزی بهتر، کاهش پرونده‌های اختلافی و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیت‌المال بیشتر فراهم خواهد شد.

سرپرست امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان با تأکید بر ضرورت اتمام هرچه سریع‌تر این طرح خاطرنشان کرد: تکمیل طرح رفع تداخلات اراضی در خوزستان و تثبیت حقوق قانونی بهره‌برداران، مستلزم همکاری و تعامل مستمر دستگاه‌های اجرایی و اعضای کارگروه‌های مرتبط است که امیدواریم با هم‌افزایی مجموعه‌های ذی‌ربط هرچه زودتر به سرانجام برسد.