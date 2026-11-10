رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شادگان استان خوزستان از صدور سند مالکیت ۱۵۹ هکتار از اراضی دولتی دارخوین به نام سازمان ملی زمین و مسکن خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سیدمجید موسوی‌فرد گفت: در ادامه اقدامات ثبتی برای تثبیت مالکیت و صیانت از اراضی و املاک دولتی، دو فقره سند مالکیت به مساحت مجموع ۱۵۹ هکتار در شهر دارخوین شهرستان شادگان، در اجرای مواد ۱۰ و ۲۰ قانون زمین شهری، به نام سازمان ملی زمین و مسکن صادر شد.

وی اظهار داشت: صدور این اسناد در راستای تعیین تکلیف مالکیت اراضی دولتی و تثبیت حقوق قانونی دولت انجام شده و نقش مهمی در پیشگیری از زمین‌خواری، جلوگیری از تعرض افراد سودجو و صیانت از سرمایه‌های عمومی دارد.

موسوی فرد با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این زمینه افزود: طی ماه گذشته نیز دو فقره سند مالکیت دیگر به مساحت بیش از ۱۳۰ هکتار صادر و به اداره راه و شهرسازی شهرستان تحویل شده است. همچنین باقیمانده اراضی دولتی فاقد سند در شهر دارخوین نیز در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌شود تا پایان ماه جاری، دو فقره سند مالکیت دیگر نیز صادر و به دستگاه متولی تحویل شود.

رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شادگان با قدردانی از تعامل سازنده و همکاری دادستان شهرستان و سرپرست اداره راه و شهرسازی در زمینه تثبیت مالکیت اراضی دولتی، همراهی دستگاه‌های مسئول را در تسریع فرآیند صدور اسناد مالکیت و صیانت از حقوق بیت‌المال مؤثر دانست.

وی در ادامه، تثبیت مالکیت رسمی اموال و اراضی دستگاه‌های دولتی و اراضی ملی را از اولویت‌های مهم مجموعه ثبت اسناد و املاک دانست و بر نقش اسناد مالکیت در پیشگیری از تصرفات غیرقانونی و جلوگیری از تضییع حقوق دولت تأکید کرد.

موسوی فرد در تشریح عملکرد این اداره در حوزه تثبیت مالکیت اراضی و املاک عمومی خاطرنشان کرد: تاکنون برای یک‌هزار و ۳۹۸ هکتار از املاک و اراضی دستگاه‌های دولتی شهرستان و بیش از ۱۵۲ هزار هکتار از اراضی ملی شادگان سند مالکیت صادر شده است.