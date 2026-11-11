به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کردستان، امیر قادری در جلسه بررسی مشکلات نهضت ملی مسکن در استان کردستان با تاکید بر اینکه دولت موضوع مسکن را با جدیت دنبال می‌کند اظهار داشت: دولت چهاردهم با توجه به ظرفیت و امکانات موجود، سیاست‌ها و حمایت‌های مختلفی را برای پیشبرد طرح مسکن تعریف کرده و شورای عالی مسکن نیز به‌صورت مستمر روند اجرای پروژه‌ها را رصد می‌کند.

وی با بیان اینکه نهضت ملی مسکن متعلق به یک دستگاه خاص نیست، تصریح کرد: این طرح متعلق به همه دستگاه‌هاست و هر مجموعه‌ای که در این زمینه مسئولیتی بر عهده دارد، باید وظیفه خود را به‌درستی انجام دهد و قطعا کوتاهی هیچ دستگاهی در این زمینه قابل قبول نیست.

سرپرست معاونت عمرانی استانداری کردستان از تقویت سازوکار نظارت بر اجرای نهضت ملی مسکن در استان خبر داد و افزود: برای مدیریت بهتر این طرح، پیوست اجتماعی نهضت ملی مسکن نیز در کنار سازوکار‌های اجرایی و نظارتی مورد توجه قرار گرفته است تا رضایتمندی متقاضیان و شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها تقویت شود.

قادری با تاکید بر ضرورت شفافیت در روند اجرای پروژه‌ها افزود: هیچ موضوعی از مردم و متقاضیان پنهان نخواهد ماند و تلاش می‌کنیم اطلاعات و مسائل مرتبط با پروژه‌ها به‌صورت شفاف در اختیار آنان قرار گیرد.

وی در پایان بر ضرورت همکاری همه دستگاه‌های اجرایی و بانک‌های عامل برای رفع موانع تاکید کرد و گفت: هدف از برگزاری جلسات هفتگی صرفاً ارائه گزارش نیست، بلکه باید مشکلات شناسایی، برای آنها تصمیم‌گیری و تا جلسه بعد برای رفع آنها اقدام عملی انجام شود.