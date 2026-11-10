به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، معاون وزیر ورزش و جوانان در بازدید از چهار مجموعه ورزشی در مشهد با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌های ورزشی این شهر گفت: «اماکن ورزشی مشهد نیاز به نوسازی و تجهیز دارند و در تلاش هستیم تا ۵۰ درصد اعتبارات ورزشی خراسان رضوی را افزایش دهیم».

سیدمناف هاشمی با بیان اینکه تا ۴۵۰ میلیارد تومان اعتبار عمرانی برای استان در نظر گرفته شده است، افزود: در حوزه جاری نیز ۵۰۰ میلیارد تومان تزریق شده تا بخشی از مسائل زیرساختی ورزش استان برطرف شود اما با هزار میلیارد تومان هم نیاز ورزشی خراسان رضوی تأمین نمی‌ شود و باید روش‌ های جدید تأمین مالی مصوب مجلس در دستور کار قرار گیرد.

او با اشاره به ظرفیت مولدسازی در استان ادامه داد: نزدیک به ۱۲ هزار میلیارد تومان طرح مولدسازی در خراسان رضوی شناسایی شده و در صورت اجرایی شدن هر طرح، ده‌ ها طرح نیمه‌ تمام استان تکمیل خواهد شد و فرایند مولدسازی از طریق استان و تهران در حال پیگیری است.

معاون وزیر ورزش و جوانان همچنین به فرصت‌ های قانونی تأمین مالی اشاره کرد و گفت: آیین‌نامه بند ت ماده ۷۸ که یک درصد مالیات بخش خصوصی را به حوزه ورزش اختصاص می‌ دهد، همراه با نشان‌ دار کردن طرح های عمرانی، فرصت ارزشمندی برای تکمیل طرح های بر زمین مانده است.

راه‌ اندازی ۱۲۰ خانه ورزش در مشهد و کلات

در این بازدید نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به فرسودگی زیرساخت‌ های ورزشی مشهد گفت: به دلیل فرسودگی اماکن ورزشی، فرصت میزبانی بسیاری از مسابقات ملی و بین‌ المللی را از دست می‌ دهیم.

حجت‌ الاسلام والمسلمین نصرالله پژمانفر با بیان اینکه تاکنون حدود ۴۰ خانه ورزش در روستاهای مشهد و کلات تجهیز شده است، افزود: تا پایان سال ۴۰ خانه ورزش دیگر نیز ساخته می‌ شود و با قول مساعد معاون وزیر، در مجموع ۱۲۰ خانه ورزش در مشهد و کلات راه‌ اندازی خواهد شد تا بخشی از نیاز ورزشی روستاها برطرف شود.