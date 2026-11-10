به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ «ایرج زینی‌وند» مدیرکل آموزش و پرورش استان ایلام گفت:در این مراسم از ۲۲ نفر از دانش‌آموزان برتر کنکور تقدیر شد.

«فاطمه یاوری» معاون وزیر آموزش و پرورش و رئیس سازمان ملی پرورش استعداد‌های درخشان، نیز در این مراسم گفت: دانش‌آموزانی که در جشنواره خوارزمی رتبه برتر کسب کنند، می‌توانند از امتیازات ویژه‌ای برای جذب در دانشگاه‌های کشور برخوردار شوند.

وی افزود: اگر این دانش‌آموزان ۹۰ درصد امتیاز لازم برای قبولی در یک رشته خاص را کسب کنند، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز از طریق امتیاز خوارزمی به آنان تعلق می‌گیرد.