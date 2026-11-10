مردم بصیر خوزستان در دویست و پنجاه و چهارمین شب از اجتماعات مردمی، ندای الله اکبر در دفاع از ایران اسلامی سر دادند.

ندای الله اکبر مردم بصیر خوزستان در دویست و پنجاه و چهارمین قرار شبانه

ندای الله اکبر مردم بصیر خوزستان در دویست و پنجاه و چهارمین قرار شبانه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مردم همیشه در صحنه خوزستان به مانند شب‌های گذشته در دویست و پنجاه و چهارمین قرار شبانه در دفاع از ایران اسلامی در میادین و خیابان‌های شهر‌ها و روستا‌های استان حضور یافتند.

مردم انقلابی خوزستان با در دست داشتن تصاویر امامین انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی و شهید حضرت امام خامنه‌ای (رحمه الله علیهما) و مقام عظمی ولایت حضرت آیت الله سید مجتبی خامنه‌ای ضمن بیعت با مقام معظم رهبری بر ادامه راه شهیدان انقلاب اسلامی تاکید کردند.