در نشست صمیمانه استاندار قزوین با حضور ۶۰ جوان برتر استان در حوزه‌های علمی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی، بر ضرورت مشارکت فعال جوانان در تصمیم‌سازی‌ها و سیاست‌گذاری‌های استان تأکید شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، در راستای حمایت از ظرفیت‌های انسانی استان، اداره کل ورزش و جوانان با برگزاری نشستی صمیمانه میان استاندار قزوین و ۶۰ تن از جوانان برتر استان در حوزه‌های علمی، ورزشی، اجتماعی و سیاسی، بستری برای گفتگو و تبادل نظر فراهم کرد.

علی شائی، مدیرکل ورزش و جوانان استان، در این نشست با اشاره به نقش حیاتی جوانان در عزت‌آفرینی و امیدبخشی به جامعه، بر ضرورت مهیا ساختن فضای رشد بدون دغدغه برای نخبگان تأکید کرد. وی افزود: «جوانان استعداد خود را ثابت کرده‌اند و اکنون نوبت مدیران است که با تسهیل‌گری و ایجاد بسترهای مناسب، فرآیند شکوفایی این استعدادها را تسریع کنند.» وی همچنین خواستار اعتماد به نیروی جوان و استفاده از ظرفیت آن‌ها در پست‌های مدیریتی میانی شد.

در ادامه این نشست، جوانان حاضر با طرح دغدغه‌های خود، خواستار تشکیل «شورای مشورتی جوانان» و ایجاد بستری برای شنیدن و پیگیری ایده‌های نو شدند. از دیگر مطالبات مطرح شده در این نشست می‌توان به تأمین امنیت شغلی، حمایت از محیط زیست و بازیافت، ایجاد بسترهای اقامتی برای اساتید برجسته جهت آموزش نخبگان، و تأکید بر اصل شایسته‌سالاری اشاره کرد. همچنین پیشنهاد تشکیل «مجمع جوانان استان» و برگزاری دیدارهای هفتگی استاندار با جوانان برای پیگیری مستمر دغدغه‌ها، از دیگر پیشنهادهای ارائه شده بود.