به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان،بر اساس نتایج ارزشیابی و رتبه‌بندی سال ۱۴۰۴ مراکز تحقیقات علوم پزشکی کشور، مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در گروه مراکز تحقیقات ارتقای سلامت با بیش از ۱۰ سال سابقه فعالیت، موفق به کسب رتبه نخست در محور «تولید دانش» شد.

این رتبه‌بندی با هدف ارزیابی عملکرد و جهت‌دهی به فعالیت‌های پژوهشی مراکز تحقیقاتی کشور و در راستای تحقق سیاست‌های کلی علم و فناوری، از سوی معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی انجام شده است.

در این ارزشیابی، عملکرد مراکز تحقیقاتی در سه محور حاکمیت و رهبری، تولید دانش و اثرگذاری و در قالب هفت گروه مورد بررسی قرار گرفته است.

کسب این جایگاه برتر، حاصل تلاش مستمر اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و کارکنان مرکز تحقیقات تغذیه و امنیت غذایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان است.

دکتر آخوندزاده، معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، نیز با اعلام نتایج این ارزیابی ملی، اجرای فرآیند ارزشیابی در شرایط خاص کشور را نشان‌دهنده تاب‌آوری مدیران، کارشناسان و معاونان تحقیقات و فناوری دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی علوم پزشکی دانست.

وی همچنین تأکید کرد: نتایج این ارزشیابی، مبنای مهمی برای تصمیم‌گیری‌ها و سیاست‌گذاری‌های آینده در نظام تحقیقات سلامت کشور خواهد بود.